Valentini | Collu si è inventato un fallo inesistente in Milan-Lazio

Antonello Valentini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato delle ultime giornate di Serie A, con un occhio particolare verso Milan-Lazio: le sue parole.

Al minuto 95 di Milan-Lazio gli ospiti lamentano un tocco di mano in area: Giuseppe Collu dice no, ma viene chiamato al Var. Seguiranno minuti di grande tensione

Valentini: "Collu chiamato erroneamente al Var e si è inventato un fallo inesistente" - Antonello Valentini, giornalista, è intervenuto come ospite sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato in generale della Serie A, nello specifico delle ultime partite