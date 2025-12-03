Due squadre che in campionato stanno andando a corrente alternata: non male, ma è fin qui mancata quella continuità di rendimento che può fare la differenza. E chissà che per Valbisenzio e Mezzana, le uniche due società di Prato e provincia rimaste in gioco in Coppa Toscana di Seconda Categoria, una scossa non possa arrivare proprio da questo torneo. Oggi sono infatti in programma i sedicesimi di finale della competizione e trattandosi di incontri in gara unica, non c’è davvero nulla di scontato. La prima compagine a scendere in campo sarà il Mezzana, tra le mura amiche, alle 14:30 contro la Laurenziana: gli uomini di coach Tinti sono attualmente undicesimi nel girone F del campionato ed arrivano da un convincente successo esterno contro il Sesto (che ha permesso loro di mantenersi al di sopra della zona playout). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valbisenzio e Mezzana, occasioni di Coppa