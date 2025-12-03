Vaiano | tre cartelloni per il Natale Musica spettacoli e solidarietà E in piazza si accende la magia

E’ un Natale fatto di musica, di magia e di solidarietà quello di Vaiano, con un programma di iniziative che partirà il prossimo fine settimana. Questi sono i temi portanti del cartellone curato dal Comune con gli enti del Terzo Settore del territorio e presentato in municipio con una rappresentanza delle associazioni, gli Scout Agesci e la Pubblica Assistenza. "Il calendario 20252026 è il frutto di un lavoro condiviso e partecipato – hanno sottolineato la sindaca Francesca Vivarelli e il vicesindaco Davide Puccianti – ed è un vero programma di comunità, costruito insieme a realtà associative, attività economiche e volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaiano: tre cartelloni per il Natale. Musica, spettacoli e solidarietà. E in piazza si accende la magia

