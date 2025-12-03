Vaciago non ha dubbi sulla gestione Spalletti | Non è una rivoluzione il mister sta facendo le cose giuste Poi il commento sugli attaccanti
Vaciago conferma: Vlahovic fuori fino a marzo. David e Openda convincono, i gol annullati non cancellano l’impressione di passi avanti. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha analizzato il successo per 2-0 della Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia, partendo da una notizia durissima: l’infortunio di Dusan Vlahovic lo terrà fuori fino al mese di marzo. L’assenza a lungo termine del bomber peserà come un macigno sulla squadra. Nonostante la tegola, Guido Vaciago vede segnali positivi. La sensazione è che Luciano Spalletti stia rattoppando la Juve. Non è ancora una rivoluzione, ma la squadra inizia a fare le cose giuste, segno che il lavoro del tecnico sta producendo i primi frutti, con la fiducia che cresce di partita in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
