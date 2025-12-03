Vaccino anti epatite B Bassetti e Ricciardi contro la linea USA e il possibile stop | ‘Decisione antiscientifica’

Perché i consulenti di Robert Kennedy Jr stanno valutando lo stop della vaccinazione per l’epatite ai neonati. L’ipotesi che negli Stati Uniti possa essere rivista la vaccinazione universale contro l’ epatite B nei neonati continua a generare polemiche nella comunità scientifica. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, i consulenti del segretario alla Salute Robert Kennedy Jr starebbero considerando un cambiamento radicale delle attuali raccomandazioni, valutando presunti legami con l’aumento di allergie e malattie autoimmuni. La posizione di Bassetti: “Populismo, non scienza”. L’infettivologo Matteo Bassetti definisce questa direzione “ideologica e populista”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vaccino anti epatite B, Bassetti e Ricciardi contro la linea USA e il possibile stop: ‘Decisione antiscientifica’

