Va bene l’educazione sessuale a scuola Ma vi prego | un po’ di entusiasmo

Io sono favorevole all’educazione sessuo-affettiva. Secondo me abbiamo tutti e tutte bisogno di un codice condiviso di comportamento, una mappa di punti fermi con i quali orientarci, un bastone bianco con il quale brancolare nel buio della sessualità e dei sentimenti. La cosa che mi lascia perplesso però è lasciare tutto questo in mano alla scuola. Si badi bene: peggio mi sento ad affidare l’educazione al sesso e ai sentimenti alla famiglia, sarebbe solo un reciproco imbarazzo (oltretutto, si sa, l’educazione in famiglia si dà con l’esempio, e finché si tratta di essere esemplari nei sentimenti pure pure, ma a far vedere il sesso ai propri figli gli si procura solo un trauma infantile grosso così, e poi arrivano pure gli assistenti sociali). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Va bene l’educazione sessuale a scuola. Ma vi prego: un po’ di entusiasmo

Argomenti simili trattati di recente

Isernia, festeggiare la laurea va bene.....possibilmente con educazione - facebook.com Vai su Facebook

Educazione sessuale a scuola, Nordio: “Va bene ma bisogna vedere se gli educatori, per esempio alla primaria, sono preparati” - Oggi, 21 novembre, le parole della ministra per la Famiglia le Pari Opportunità, Eugenia Roccella hanno fatto scalpore. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Nordio: Educazione sessuale a scuola? "Va bene, ma l'insegnamento deve partire dalle famiglie" - (Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "Va bene intervenire con l'educazione nelle scuole, ma bisogna vedere se gli educatori, per esempio alle elementari, sono sufficientemente preparati. Segnala msn.com

Educazione sessuale: perché farla a scuola e perché no - La prima cosa da riconoscere, quando si parla di educazione affettiva e sessuale, è che tocca le nostre corde emotive. Lo riporta ecodibergamo.it

Scuola: D’Errico (Save the Children), “bene passo indietro su educazione alla sessualità. Restano aspetti critici” - “Siamo soddisfatti della scelta del Parlamento di accogliere le richieste di modifica avanzate anche dalla nostra organizzazione e ripristinare la possibilità di svolgere attività di educazione ... Si legge su agensir.it

No all’educazione sessuale a scuola: così vince la politica della paura - La Commissione cultura della Camera ha approvato un emendamento che vieta ogni attività di educazione sessuale fino ai 13 anni e impone il consenso scritto dei genitori alle superiori. vita.it scrive

Daniele Novara: stop educazione sessuale a scuola favore a siti porno - "Ritengo davvero inammissibili questi inceppamenti istituzionali e politici sulla necessità di avere una legge sull'educazione sessuale a scuola, presente in tutti i Paesi ... Secondo notizie.tiscali.it