Utilizzi il cellulare come router? Android sta preparando nuova opzione avanzata per avere massima velocità e compatibilità

Con l’aumento della connettività mobile, Android sta sviluppando una funzionalità per il router del cellulare che lo rende più performante. Questa innovazione promette di migliorare significativamente la velocità e la compatibilità durante l’uso del tethering, una pratica ormai indispensabile per milioni di utenti in tutto il mondo. Negli ultimi mesi, Google ha intensificato gli sforzi per ottimizzare la modalità hotspot su Android. L’obiettivo è offrire una connessione più stabile e veloce sfruttando tecnologie all’avanguardia come il supporto esteso al Wi-Fi 6E e l’integrazione più profonda con le reti 5G. 🔗 Leggi su Screenworld.it

