Usanze e tradizioni dimenticate di Romagna attraverso foto proverbi e credenze popolari | ecco il libro Radames Garoia

Radames Garoia, studioso di folklore locale e instancabile promotore culturale, ha pubblicato un nuovo libro dal titolo "Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate". Il fondamentale volume di 192 pagine (formato A4), con prefazione di Gabriele Zelli, raccoglie usanze e.

Torna a Padova l’area coreana all’interno della tappa del Festival dell’Oriente! Vieni a scoprire usanze e tradizioni della Corea del Sud! 6, 7, 8, 13, 14 dicembre ? attività in area Corea dalle 10:00 alle 18:00 Fiere di Padova ? I biglietti sono già acqui - facebook.com Vai su Facebook

#Venezia 11 Novembre, SAN MARTINO? La CULTURA e le TRADIZIONI sono molto più di semplici usanze: sono le radici profonde che ci tengono saldi, anche quando tutto intorno cambia. Anche la festa di #SanMartino è un simbolo di questo legame co Vai su X

Cultura, assessore Civitella di Romagna propone istituzione registro de 'Le Pasquelle' - Ogni Regione porta avanti ricordi e usanze che ci raccontano chi siamo stati e chi siamo. adnkronos.com scrive

Mario Gurioli e il suo libro. Presenterà ’Usanze di Romagna’ - Prosegue a Casola Valsenio la rassegna ’Maggio dei libri’ con appuntamenti alle 20,30 nella sala Biagi della biblioteca comunale che cura l’iniziativa. Secondo ilrestodelcarlino.it