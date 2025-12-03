Usa Trump contro gli immigrati somali | Spazzatura

Donald Trump, ha definito gli immigrati somali nel Paese “ spazzatura “. Il presidente americano si è scagliato soprattutto contro Ilhan Omar, rappresentante democratica somalo-americana al Congresso degli Stati Uniti per lo stato del Minnesota, dove vive la più grande comunità somalo-americana. “Non contribuiscono in alcun modo. Non li voglio nel nostro Paese – ha dichiarato Trump – queste sono persone che non fanno altro che lamentarsi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

