Usa stop immigrazione da 19 Paesi

7.44 L'amministrazione Trump ha annunciato di aver sospeso tutte le domande di immigrazione, comprese quelle per la green card e la cittadinanza Usa, per gli immoigrati da 19 Paesi extra-Ue. La sospensione riguarda i Paesi già oggetto di limitazioni dal giugno scorso, e cita l'attacco da parte di un cittadino afgano ai militari della Guardia Nazionale a Washington. Afghanistan nella lista, quindi, come tra gli altri Venezuela e Haiti. Per chi ha fatto domanda, nuove verifiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

