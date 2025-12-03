Usa procione ubriaco trovato svenuto in negozio di liquori ad Ashland bevuti scotch e whisky dagli scaffali dopo intrusione – VIDEO

La singolare intrusione ha provocato non pochi danni: bottiglie rotte, alcol versato ovunque e persino una mattonella del soffitto crollata, da cui il mammifero sarebbe precipitato all’interno del negozio Un procione è stato trovato svenuto all’interno di un negozio di liquori ad Ashland dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, procione “ubriaco” trovato svenuto in negozio di liquori ad Ashland, bevuti scotch e whisky dagli scaffali dopo intrusione – VIDEO

