Usa canzone Juno utilizzata per spot pro-deportazioni Sabrina Carpenter contro Casa Bianca | No a mia musica per scopi disumani - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A difendere il video è intervenuta la portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson: “Qui c'è un messaggio breve e dolce per Sabrina Carpenter: non ci scusiamo per deportare assassini, stupratori e pedofili illegali pericolosi dal nostro paese. Chiunque difenda questi mostri malati deve essere stupid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa canzone juno utilizzata per spot pro deportazioni sabrina carpenter contro casa bianca no a mia musica per scopi disumani video

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, canzone “Juno” utilizzata per spot pro-deportazioni, Sabrina Carpenter contro Casa Bianca: “No a mia musica per scopi disumani” - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Arrestare immigrati è come fare sesso: la Casa Bianca usa ‘Juno’ di Sabrina Carpenter in un video dell’ICE - ” viene usata per deridere gli immigrati che vengono immobilizzati e ammanettati dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement ... rollingstone.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Usa Canzone Juno Utilizzata