A difendere il video è intervenuta la portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson: “Qui c'è un messaggio breve e dolce per Sabrina Carpenter: non ci scusiamo per deportare assassini, stupratori e pedofili illegali pericolosi dal nostro paese. Chiunque difenda questi mostri malati deve essere stupid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, canzone “Juno” utilizzata per spot pro-deportazioni, Sabrina Carpenter contro Casa Bianca: “No a mia musica per scopi disumani” - VIDEO