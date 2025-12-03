Urso | Pure i sindacati Ue contro il Green Deal
Il titolare del Mimit: «La lettera di Merz è un buon segno, dimostra che la nostra linea ha fatto breccia. La presenza dell’Italia emerge in tutte le istituzioni europee. Ora via i diktat verdi o diventeremo un museo. Chi frena è Madrid, Parigi si sta ravvedendo». Giorni decisivi per il futuro del Green Deal europeo ma soprattutto di imprese e lavoratori, già massacrati da regole asfissianti e concorrenza extra Ue sempre più sofisticata. A partire dall’auto, dossier sul quale il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dedicato centinaia di riunioni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Chi condurrà #SurpriseSurprise? Le papabili sono Barbara D'Urso, Antonella Clerici e Serena Rossi. Chi sta lavorando al programma assicura che, pur appartenendo al genere emotainment, lo show è diverso da #Carramba e andrà in onda nei 4 venerdì di Vai su X
#BarbaraDUrso condurrà Carramba che Sorpresa? La sua risposta Ieri pomeriggio a #TvTalk #DavideMaggio parlando di #BallandoconleStelle ha svelato che la D'Urso dovrebbe condurre Carramba che Sorpresa una volta finita l'avventura nel programma di - facebook.com Vai su Facebook
Ipotesi vendita Iveco, Urso a Radio24: «Convocherò i sindacati nei prossimi giorni» - Sull’ipotesi di vendita di Iveco “è mia intenzione convocare già nei prossimi giorni i sindacati per confrontarci insieme sulle prospettive produttive e occupazionali. Secondo ilsole24ore.com
L'autunno di Stellantis tra Ue, tavolo auto e sindacati - Lo sviluppo del confronto avviato con l'Europa sul futuro dell'auto, il nuovo tavolo del settore con il ministro Urso, l'atteso incontro tra l'amministratore delegato Antonio Filosa e i sindacati. Lo riporta ansa.it
St resta in Italia, i sindacati: più garanzie - Due punti che ai sindacati – ieri si sono trovati con l’azienda al tavolo del ministero delle Imprese – non sembrano bastare. Si legge su repubblica.it
L'Ue insiste sulla mini e-car. Urso: "Basta follie green" - «Al Consiglio Ue sulla competitività, svoltosi ieri a Bruxelles, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un vero ultimatum alla presidente della Commissione, Ursula von ... Da ilgiornale.it
L’ultimatum di Urso a Taranto: “Intesa oggi o l’ex Ilva chiude” - I sindacati lo ripetono in coro al governo Meloni, al termine del vertice ieri con il ministro delle Imprese Adolfo Urso e la ministra del Lavoro Marina Calderone. Secondo repubblica.it
Urso dice no alla nazionalizzazione dell'ex Ilva. Ma la trattativa con gli azeri è in salita e il confronto con i sindacati finisce male - I sindacati trattano a Roma, mentre a Taranto i lavoratori bloccano la Statale che porta a Bari. Lo riporta huffingtonpost.it