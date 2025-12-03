Urchin la recensione | alla fine dei conti Dillane attore colpisce più di Dickinson regista
Uno degli attori emergenti del cinema inglese, protagonista di Triangle of Sadness e Babygirl, esordisce alla regia con un film già visto, che però ha uno sguardo limpido e sincero sull'emarginazione e un protagonista piuttosto notevole. La recensione di Urchin di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Urchin, la recensione: alla fine dei conti, Dillane attore colpisce più di Dickinson regista - Urchin film 2025 recensione del film di Harris Dickinson con Frank Dillane trama e critica di Urchin di cosa parla e com'è analisi di Urchin ... Da comingsoon.it