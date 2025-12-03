Uomini e Donne Gianmarco stupisce Martina | il gesto

Procede senza intoppi la storia tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon dopo l'ultimo confronto a Uomini e Donne. Lui, noto per la sua riservatezza e per l'uso "professionale" dei social, ha sorpreso tutti con una dedica pubblica che ha il sapore delle occasioni speciali. Un gesto semplice ma eloquente, arrivato mentre i due passano molto tempo insieme a Roma e mentre i fan scommettono su un passo in più nella relazione. Tra amicizie che approvano e pettegolezzi che ronzano, l'attenzione resta sul loro modo maturo di vivere il sentimento, senza clamori inutili.

