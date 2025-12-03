Uomini e Donne anticipazioni | Cristiana verso il no alla scelta

Cristiana Anania sembra orientarsi verso un “no” alla scelta, che pesa sui suoi corteggiatori a Uomini e Donne. Le decisioni di Sara Gaudenzi intanto continuano a spostare gli equilibri e ad aumentare la curiosità sulla fine del suo percorso. Intanto, Gemma Galgani affronta una nuova delusione con Mario Lenti, e le mosse di Federico Mastrostefano ridisegnano il parterre, tra conferme, stop improvvisi e inviti incrociati che faranno discutere. Agnese De Pasquale contro la dama della segnalazione sui social Uomini e Donne anticipazioni: la pista Cristiana-Anania. Cristiana Anania elimina Simone Bonaccorsi dopo l’interesse palesato per Sara Gaudenzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana verso il “no” alla scelta

