Università di Bologna Bersani attacca Meloni
Usa il sarcasmo Pierluigi Bersani, a Otto e mezzo (La7), parlando della polemica tra la premier e l'università di Bologna, dopo che il Dipartimento di Filosofia ha negato la richiesta di avviare un corso di laurea in filosofia per i giovani ufficiali dell'esercito. "Atto incomprensibile e gravemente sbagliato", ha detto la presidente del Consiglio. L'ex segretario del Pd rilancia la polemica e se la prende, manco a dirlo, con la premier: "Perché non dà un'occhiata all' università di Palermo - dice - che l'altro giorno ha concesso crediti formativi agli studenti che seguissero un dibattito fra Carlo Calenda e l'onorevole Varchi, di Fratelli d'Italia.
