Università corteo degli studenti bolognesi per dire no ai militari Meloni Bernini e Crosetto con l’elmetto

Bologna, 3 dicembre 2025 – “No all’Accademia militare. Nessun corso né a Bologna né altrove. Studenti, docenti e lavoratori dell’Università rifiutano l’elmetto. Noi non ci arruoliamo”. Recitava così uno degli striscioni collocato dai collettivi studenteschi davanti all’ingresso dell’ Alma Mater per ribadire il proprio no al corso di filosofia per i militari. Davanti agli striscioni un cartellone con le teste della premier Giorgia Meloni, e dei ministri Anna Maria Bernini e Guido Crosetto coperte dall'elmetto. Chi farà il corso di filosofia per militari, Bernini: “Task-force per organizzarlo” “Il ministro Bernini – hanno ribadito gli studenti di Usb – pensi ai diritti di migliaia di ragazzi senza borse di studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Università, corteo degli studenti bolognesi per dire no ai militari. Meloni, Bernini e Crosetto con l’elmetto

Approfondisci con queste news

Inaugurazione 850° Anno Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia ? Giovedì 4 dicembre, alle ore 11.00, Chiesa di San Carlo di Modena La cerimonia si aprirà con il corteo accademico dei docenti togati che percorrerà tutta via Università, - facebook.com Vai su Facebook

Oggi alla Sapienza era previsto un corteo transfemminista in occasione del 25 novembre, che qualcuno ha trasformato in una contestazione al confronto che avevo con gli studenti, su loro invito. Sono andato a parlare con i manifestanti, ma tra urla, slogan con Vai su X

Università, corteo degli studenti bolognesi per dire no ai militari. Meloni, Bernini e Crosetto con l’elmetto - Striscioni e manifesti dei collettivi contro il corso di filosofia per gli gli allievi ufficiali dell'accademia di Modena: “Noi non ci arruoliamo” ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Bologna, gli studenti bloccano le scuole poi sfilano in corteo sui viali - Mattinata di sciopero per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori bolognesi, che hanno deciso di non entrare in classe oggi, 17 ottobre, in supporto alla popolazione palestinese. Scrive corrieredibologna.corriere.it

Caos a Bologna, scontri in stazione: manganellate agli studenti in corteo per la Flotilla. VIDEO - Scontri e alta tensione alla Stazione Centrale di Bologna durante il corteo degli studenti delle superiori e universitari in sostegno della Global Sumud Flotilla. Secondo affaritaliani.it

Nuovo corteo degli studenti, in 300 per Gaza. Scuole bloccate e traffico in tilt: striscioni e fumogeni sui viali - I licei e gli istituti superiori sono poi scesi in strada, dopo che nei giorni scorsi avevano diffuso una locandina invitando la comunità studentesca alla mobilitazione, partita dalle singole sedi e ... Secondo ilrestodelcarlino.it

"Siamo la generazione Palestina", studenti di nuovo in corteo a Bologna - Al grido di “Blocchiamo tutto” e “Siamo la generazione Palestina”, partiti da varie scuole superiori cittadine, diversi ... Segnala rainews.it

Tafferugli tra studenti e polizia in Via San Donato a Bologna per il "No Meloni Day" - Studenti delle superiori e universitari sono partiti in corteo per lo sciopero studentesco a livello nazionale con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla Fiera, dove è in corso l'Assemblea ... Secondo rainews.it