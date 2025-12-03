Uniti oltre le differenze Parlautismo ed Ente nazionale sordi insieme per i diritti dei disabili
L'associazione nazionale Parlautismo e la sezione provinciale dell'Ente nazionale sordi (Ens) insieme per i diritti dei disabili. "Uniti oltre le differenze": questo il messaggio comune rivolto a famiglie, istituzioni e all'intera rete associativa in occasione della Giornata internazionale per i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
