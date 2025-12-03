’Uniti contro le truffe’ | l’incontro a Offida

Sensibilizzare, informare e soprattutto dare strumenti pratici per difendersi da raggiri e frodi: è questo l’obiettivo di ’Uniti contro le truffe - Se le conosci non ci caschi’, l’incontro pubblico in programma domani, giovedì 4 dicembre, dalle 17.30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. L’evento è a ingresso libero ed è aperto a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana. L’iniziativa rientra nella nuova campagna di prevenzione e contrasto ai raggiri ai danni degli over 65, promossa nell’ambito di un bando regionale. Il progetto – portato avanti dalle associazioni ’Realtà Picene’ e Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato Ascoli – verrà replicato anche in altri Comuni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare una rete di protezione e informazione capillare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

