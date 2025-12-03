Cambio della guardia alla Breast Unit dell’Asst di Lodi: Emilia Marrazzo (nella foto) ha assunto la responsabilità della struttura dedicata alla presa in carico delle pazienti con tumore alla mammella. Succede a Marco Andrea Placucci, che ha lasciato l’incarico a fine ottobre, dopo una lunga attività alla guida del servizio. La Breast Unit è un presidio essenziale nella cura del carcinoma mammario, patologia che rappresenta da sola il 30% dei tumori femminili. Le statistiche confermano il valore dei centri specializzati: chi si affida a questi percorsi multidisciplinari ha una sopravvivenza a cinque anni vicina all’84%, quasi dieci punti percentuali in più rispetto a chi non ne usufruisce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Unità di senologia: oltre 200 casi trattati in un anno