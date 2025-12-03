Unipi lancia Aisafety | l’AI che ferma le macchine in caso di pericolo

PISA – La tecnologia scende in campo per salvare vite umane. L’Università di Pisa ha svelato oggi, 3 dicembre, una nuova frontiera per la sicurezza industriale. Si chiama Aisafety. È un sistema avanzato di supervisione che unisce sensori, telecamere e intelligenza Aatificiale per proteggere gli operai. La presentazione è avvenuta al Polo Tecnologico di Navacchio. Qui, i ricercatori hanno dato una dimostrazione pratica su un piccolo impianto composto da un tornio e un robot. Il cuore del progetto è un mix di tecnologie. Un sistema a radiofrequenza traccia la posizione di persone e oggetti. La visione artificiale ‘osserva’ costantemente l’area di lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it