Unione Europea accordo tra Consiglio e Parlamento sulla legge anticorruzione

Il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle norme minime relative a come gli Stati membri definiscono e sanzionano i reati di corruzione nel loro codice penale, oltre a una serie di misure per prevenire la corruzione e rendere indagini e azioni penali più efficaci. Lo rende noto il Consiglio in un comunicato, sottolineando che la nuova direttiva sostituirà due leggi distinte: una del 2003 in materia di corruzione nel settore privato e una Convenzione Ue del 1997 sulla corruzione che coinvolge funzionari UE o funzionari degli Stati membri dell'UE. Secondo l'accordo, la nuova legge stabilisce standard a livello UE, in modo che una serie di atti siano criminalizzati e definiti allo stesso modo in tutti gli Stati membri.