Unimore la dottoressa Valentina Ferrari riceve il Premio Fausto Boselli
La dott.ssa Valentina Ferrari, medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di Unimore diretta dal prof. Antonio La Marca ed allieva del prof. Giovanni Grandi, è stata premiata al Congresso Nazionale della Società Italiana di Colposcopia e Patologia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
