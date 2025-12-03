Unimore la dottoressa Valentina Ferrari riceve il Premio Fausto Boselli

Modenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dott.ssa Valentina Ferrari, medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di Unimore diretta dal prof. Antonio La Marca ed allieva del prof. Giovanni Grandi, è stata premiata al Congresso Nazionale della Società Italiana di Colposcopia e Patologia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il Premio Fausto Boselli alla dott.ssa Valentina Ferrari di Unimore - ssa Valentina Ferrari, medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di Unimore diretta dal prof. Come scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Unimore Dottoressa Valentina Ferrari