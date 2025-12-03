Unimore la cerimonia Via all’anno accademico con il corteo dei docenti

Domanisi inaugura l’850° Anno Accademico dell’università di Modena e Reggio Emilia. Toccherà alla prima rettrice donna, la professoressa Rita Cucchiara, celebrare questo evento che segna un passaggio cruciale nella storia di uno dei più antichi atenei italiani. Ospite d’onore, chiamato a tenere la lectio magistralis, sarà il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. La cerimonia, ospitata dalle 11 alla chiesa di San Carlo, sarà preceduta da un momento molto suggestivo e di richiamo alla tradizione col passaggio del corteo accademico, composto dai docenti togati, dalle autorità accademiche e dall’ospite, che dal Rettorato percorreranno via Università fino alla chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unimore, la cerimonia . Via all’anno accademico con il corteo dei docenti

