UNICEF | bambini con disabilità ancora svantaggiati in tutto il mondo

Giornata internazionale disabilità: UNICEF denuncia disuguaglianze gravi in istruzione, salute, protezione e benessere dei bambini. 3 dicembre 2025 – “Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’UNICEF ricorda che, alivello globale, i bambini con disabilità risultano svantaggiati nella maggior parte degli indicatori di benessere, tra cui istruzione, salute, protezione e devono affrontare ostacoli molteplici e complessi per poter esercitare i propri diritti”, ha sottolineato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. Di seguito alcuni dati, a livello globale, sui bambini e adolescenti con disabilità: VIOLENZA: I bambini e gli adolescenti con disabilità, in particolare le ragazze, sono da 3 a 4 volte più esposti al rischio di subire violenze, abusi e negligenza rispetto ai bambini senza disabilità e, durante le emergenze, sono ancora più vulnerabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

