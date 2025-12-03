UNICEF | bambini con disabilità ancora svantaggiati in tutto il mondo
Giornata internazionale disabilità: UNICEF denuncia disuguaglianze gravi in istruzione, salute, protezione e benessere dei bambini. 3 dicembre 2025 – “Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’UNICEF ricorda che, alivello globale, i bambini con disabilità risultano svantaggiati nella maggior parte degli indicatori di benessere, tra cui istruzione, salute, protezione e devono affrontare ostacoli molteplici e complessi per poter esercitare i propri diritti”, ha sottolineato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. Di seguito alcuni dati, a livello globale, sui bambini e adolescenti con disabilità: VIOLENZA: I bambini e gli adolescenti con disabilità, in particolare le ragazze, sono da 3 a 4 volte più esposti al rischio di subire violenze, abusi e negligenza rispetto ai bambini senza disabilità e, durante le emergenze, sono ancora più vulnerabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno. A riferirlo è l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in “incidenti legati al conflitto” da quand - facebook.com Vai su Facebook
UNICEF-Gavi: accordo su un prezzo equo per il vaccino contro la malaria per proteggere 7 milioni di bambini in più entro la fine del decennio unicef.it/media/unicef-g… #UNICEF Vai su X
Unicef, per bambini con disabilità tanti ostacoli da superare - "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'Unicef ricorda che, a livello ... Segnala espansionetv.it
«Svantaggiati su ogni indicatore»: il monito dell’Unicef nella Giornata internazionale delle persone con disabilità - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, l’Unicef ricorda che, “a livello globale, i bambini con disabilità risultano svantaggiati nella maggior parte de ... Secondo corrieredellacalabria.it
Unicef in 500 piazze per aiutare bambini in contesti d'emergenza - Unicef lancia in oltre 500 piazze di tutta Italia la nuova iniziativa "Ulivo: Niente è più bello che vederlo crescere" per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di ... ansa.it scrive