Unibo ripensaci Il prof Balestra docente all’Alma Mater | Sbagliato il pregiudizio sulle forze armate

" E’ un segnale preoccupante che le università preferiscano evitare qualsiasi coinvolgimento quando si parla di corpi militari? Dal mio punto di vista sì, lo è, perché l’Università dovrebbe caratterizzarsi per l’apertura a tutti coloro i quali si fanno portatori di istanze di formazione, a maggior ragione se si tratta di un’istituzione dello stato, che tra l’altro è contemplata nella Costituzione ”. Lo dice, parlando al Foglio, Luigi Balestra, ordinario di Diritto civile all’Università di Bologna e Presidente dell’Osservatorio Riparte l’Italia, esprimendo riserve sulla scelta dell’ateneo bolognese di non dare seguito all’accordo con l’Accademia militare di Modena per dar vita a un corso in Filosofia per gli allievi dell’Accademia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

