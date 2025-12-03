Un’emozione tra le mani

“Prendersi cura di tartarughe appena nate è un compito tanto emozionante quanto estremamente delicato”, scrive la nostra lettrice Alessandra Caliandro nell’inviarci questo scatto.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

