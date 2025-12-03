Una super Giada tra i protagonisti del Festival dell' inclusione

Anche quest’anno Regione Lombardia ha celebrato il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, dando vita a un coinvolgente il Festival Lombardo dell’inclusione. Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si sono alternati gruppi, realtà e persone che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it