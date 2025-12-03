Una super Giada tra i protagonisti del Festival dell' inclusione
Anche quest’anno Regione Lombardia ha celebrato il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, dando vita a un coinvolgente il Festival Lombardo dell’inclusione. Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si sono alternati gruppi, realtà e persone che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Una super Giada tra i protagonisti del Festival dell'inclusione - Applausi anche per il progetto sull’accessibilità dei comprensori sciistici, con i Piani di Bobbio tra i si ... Come scrive leccotoday.it
Il festival Giada Soldano vince ’Tant per cantar’ - Tre serate di musica e canzoni con ’Tant per cantar 2025’ hanno fatto di Forno un magico teatro all’aperto. Riporta lanazione.it
Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi - chiave della 21esima edizione del festival Vicino/Lontano in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio, con eventi di anteprima già a partire dal 22 aprile. Si legge su adnkronos.com