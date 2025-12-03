Senza subire niente, gestendo una gara instradatasi sul binario della qualificazione con un’autorete a metà del primo tempo, chiudendo allegrianamente linee e spazi e raddoppiando su rigore con Locatelli nella ripresa, la Juventus ha superato l’ Udinese 2-0 portandosi ai quarti di Coppa Italia, dove attenderà una tra Atalanta e Genoa che si sfideranno oggi pomeriggio a Bergamo. Tutto bene ciò che conta per la squadra di Spalletti, risultato e qualificazione, sebbene a guastare un po’ la serata ci si sia messo l’ infortunio di Gatti, bloccatosi nella ripresa dopo avere messo male un piede a terra, una situazione che, in vista di Napoli, costringerà ancora il tecnico toscano a prolungare l’emergenza difensiva e, verosimilmente, a non alzare Koopmeiners almeno sino al ritorno di Bremer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Signora risposta. La Juve scorda le assenze. Funziona la cura Spalletti