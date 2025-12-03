Una Signora risposta La Juve scorda le assenze Funziona la cura Spalletti
Senza subire niente, gestendo una gara instradatasi sul binario della qualificazione con un’autorete a metà del primo tempo, chiudendo allegrianamente linee e spazi e raddoppiando su rigore con Locatelli nella ripresa, la Juventus ha superato l’ Udinese 2-0 portandosi ai quarti di Coppa Italia, dove attenderà una tra Atalanta e Genoa che si sfideranno oggi pomeriggio a Bergamo. Tutto bene ciò che conta per la squadra di Spalletti, risultato e qualificazione, sebbene a guastare un po’ la serata ci si sia messo l’ infortunio di Gatti, bloccatosi nella ripresa dopo avere messo male un piede a terra, una situazione che, in vista di Napoli, costringerà ancora il tecnico toscano a prolungare l’emergenza difensiva e, verosimilmente, a non alzare Koopmeiners almeno sino al ritorno di Bremer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Anakin, il tatuatore delle star racconta le richieste più assurde che ha ricevuto: "La più recente è una signora che è venuta in studio e si è voluta fare un pene alato con la faccina sorridente. Le ho detto: Signora, ma le posso chiedere il perché?" La risposta dell - facebook.com Vai su Facebook
Juve, mercato a rilento: la Signora è un cantiere aperto - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Si legge su corrieredellosport.it
Juventus, Vlahovic entra dalla panchina e va subito in gol: messaggio di mercato chiaro alla Vecchia Signora - Reggiana per entrare in campo, prendere le misure e segnare la rete del momentaneo 2- Riporta sportmediaset.mediaset.it
Juve come lo United: il caustico paragone del Times che demolisce la Signora - L'abbrivio del Times indulge al paesaggio e alle resipiscenze del bel tempo trascorso all'Arsenal: "Domenica Arsène Wenger e Thierry Henry hanno fatto visita a un vecchio amico. Si legge su corrieredellosport.it
La Signora può attendere: Ottolini allontana le voci sulla Juve e pensa alla salvezza del Genoa - Da diverse settimane si parla spesso di un interessamento da parte della formazione bianconera a Marco Ottolini come futuro direttore ... Scrive tuttomercatoweb.com
La Signora si fa il regalo - La Juventus di Spalletti comincia con il piede giusto nel giorno del 128° compleanno del club, vince 2- Si legge su ilgiornale.it
Juve: l'Epifania porta fortuna alla Vecchia Signora - Secondo le statistiche la Vecchia Signora se la ride quando si gioca durante il giorno dell'Epifania. Segnala calciomercato.com