Una Roma grande con le piccole | ma quando arrivano le big trema

Tornando indietro nel tempo, a quando ancora il campionato doveva iniziare, nessuno avrebbe mai creduto che la Roma si sarebbe trovata in piena corsa per il primo posto. I giallorossi, infatti, si trovano a quota 27 punti, ovvero una sola lunghezza di distanza dal Milan e dal Napoli. Un piccolo gap venutosi a creare nell'ultima giornata proprio a causa della sconfitta nella gara contro il club partenopeo. Uno 0-1 che brucia, ma che ridà al popolo capitolino la vera dimensione di questa formazione. La Roma, infatti, fin dalla prima conferenza stampa ha sempre espresso come l'obiettivo sia quello di tornare in Champions League, ma la verità è che, forse, il livello di questa Serie A potrebbe anche far sognare altro.

