una poltrona per tre

Gli italiani, è noto, sono un popolo di sedentari. Nel senso che adorano le poltrone. Non è detto che fare carriera significhi ottenerne una, ma ci sono carriere che consistono nel collezionarle. Rosario Andreozzi, ad esempio. Nato a Napoli (è un caso). Ragioniere (apposta). Dei Verdi-Sinistra (può capitare). Fedele, come solo la sinistra sa esserlo, al principio democratico secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita scegliendo i rappresentanti attraverso cariche elettive, l'Andreozzi - uno a cui avevano detto che non avrebbe trovato lavoro se passava tutto il giorno sul divano, così s'è alzato e si è seduto in poltrona ha voluto mettersi così tanto al servizio del Paese che di cariche se ne è prese tre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

