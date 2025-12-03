Una perizia disposta dalla corte d' Assise stabilirà la causa della morte di Hanna Herasimchyk

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stabilire con precisione le cause e l’orario della morte di Hanna Herasimchyk: è questo l’obiettivo della perizia medico-legale disposta dalla Corte d’assise di Milano nel processo a carico del compagno Konrad Daniec, accusato di omicidio aggravato.La decisione, presa mercoledì 3 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Neonati sepolti, Corte dispone la perizia psichiatrica - La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ritiene necessario disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere all'epoca dei fatti di Chiara Petrolini ... Si legge su ansa.it

Amianto. Corte d’Appello ribalta sentenza primo grado e condanna ex vertici marina militare per morte di due marinai - Decisiva la perizia disposta dalla Corte, su richiesta delle parti civili, che, sottolinea l'Osservatorio nazionale amianto, "ha confermato e ribadito la sussistenza di un rapporto causale tra ... quotidianosanita.it scrive

perizia disposta corte dUccisa con 77 forbiciate a Costa Volpino: perizia psichiatrica per l’assassino di Sara Centelleghe - L’ha disposta oggi la Corte d'Assise di Bergamo per Jashandeep Badhan, l'operaio di 20 anni a processo per l’omicidio della giovane uccisa, nell’ottobre 2024, nella casa dove la diciottenne viveva ... Segnala msn.com

perizia disposta corte dErgastolo a Giandavide De Pau: la corte d’assise chiude uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni a Roma - Giandavide De Pau condannato all’ergastolo per il triplice omicidio del 2022 a Prati. Scrive romait.it

perizia disposta corte dSempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi: cosa succede adesso. La perizia «super partes» sul delitto di Garlasco è una prova? E Stasi? - Esclusa la richiesta di una misura cautelare per il nuovo indagato, si punta ad arrivare entro la primavera alla richiesta di rinvio a giudizio: il risultato della perizia disposta dal Tribunale nell' ... Lo riporta milano.corriere.it

perizia disposta corte dOmicidio di Sara Centelleghe, i «non ricordo» dell'imputato e la nuova versione: «Suonai, mi aprì lei la porta». La Corte dispone la perizia psichiatrica - Il medico legale: 77 tra forbiciate e botte, 40 al volto. Lo riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Perizia Disposta Corte D