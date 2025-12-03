Una perizia disposta dalla corte d' Assise stabilirà la causa della morte di Hanna Herasimchyk

Stabilire con precisione le cause e l’orario della morte di Hanna Herasimchyk: è questo l’obiettivo della perizia medico-legale disposta dalla Corte d’assise di Milano nel processo a carico del compagno Konrad Daniec, accusato di omicidio aggravato.La decisione, presa mercoledì 3 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

