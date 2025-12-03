Una pagina di storia La memoria non affonda

Da tragedia scampata a pagina indimenticabile della storia di una comunità intera: il naufragio della Margaret è ancora scolpito nella memoria degli spezzini, nonostante siano passati 20 anni. Messi in salvo i membri dell'equipaggio e scongiurato il disastro ambientale, mentre il relitto giace ancora nelle acque antistanti la diga foranea, c'è chi lavora per mantenere vivo il ricordo: si tratta di Corrado Ricci, giornalista già firma del nostro giornale e fondatore del Cantiere della Memoria insieme alla moglie Jole Rosa. "Da un mese a questa parte – racconta - mi sono adoperato per far riaffiorare online la storia di nave Margaret e il lieto fine delle grandi manovre salvifiche, coordinate dalla Capitaneria di porto.

