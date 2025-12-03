Una nuova specie di pesce dedicata a Goku e al mondo di Dragon Ball | ecco il ghiozzo Super Saiyan

Scoperto in Giappone Vanderhorstia supersaiyan, un ghiozzo dal giallo brillante dedicato alla leggendaria trasformazione in Super Saiyan di Goku, il protagonista del manga e anime Dragon Ball. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

La notizia non poteva sfuggire ai miei radar: è stata descritta una probabile nuova specie di gobide… ed è un Super Saiyan! Per chi, come me, è fan di Dragon Ball e biologo marino, la notizia è doppiamente figa! Nel paper: "Vanderhorstia supersaiyan sp. nov - facebook.com Vai su Facebook

Biodiversità: CREA scopre una nuova specie di falena in Calabria rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X

Una nuova specie di pesce dedicata a Goku e al mondo di Dragon Ball: ecco il ghiozzo Super Saiyan - Scoperto in Giappone Vanderhorstia supersaiyan, un ghiozzo dal giallo brillante dedicato alla leggendaria trasformazione in Super Saiyan di Goku, il protagonista ... fanpage.it scrive

Un omaggio a Dragon Ball: scoperto un nuovo pesce denominato ufficialmente “supersaiyan” - Scoperta una nuova specie di pesce ghiozzo di colore giallo intenso: è stato chiamato Vanderhorstia supersaiyan in omaggio a Dragon Ball. Riporta drcommodore.it

Il “lato oscuro” della zoologia: perché gli scienziati hanno chiamato una nuova specie di pesce come Darth Vader - Tra i fiordi vulcanici in Papua Nuova Guinea è stata scoperta una nuova specie di pesce che è stata dedicata al personaggio di Star Wars Darth Vader. Si legge su fanpage.it