Una nuova specie di pesce dedicata a Goku e al mondo di Dragon Ball | ecco il ghiozzo Super Saiyan

Scoperto in Giappone Vanderhorstia supersaiyan, un ghiozzo dal giallo brillante dedicato alla leggendaria trasformazione in Super Saiyan di Goku, il protagonista del manga e anime Dragon Ball. 🔗 Leggi su Fanpage.it

