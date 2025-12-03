Una nuova pista ciclabile e una bonifica per via Sorbana

Bresciatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il piano delle bonifiche in città: questa volta a tornare a nuova vita sarà un'area di circa 885 metri quadrati lungo il fiume Mella, da tempo ostaggio del degrado e dell'inquinamento. La Giunta comunale ha difatti approvato il progetto esecutivo per la bonifica dei suoli e la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

