Una nuova centrale green al posto del deposito teatro della tragedia

Firenzetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al posto del deposito Eni di Calenzano sarà realizzata una centrale fotovoltaica da 20 Mwp, corrispondente al consumo elettrico di circa 10mila famiglie. Questo è quanto prevede l'accordo che Comune di Calenzano, Regione Toscana ed Eni sigleranno per definire il futuro dell'area di via Erbosa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La nuova centrale di Pavia Acque. All’avanguardia e pure green - Una nuova centrale progettata come perfetta unione tra innovazione tecnologica e attenzione verso l’ambiente. Come scrive ilgiorno.it

Poste Italiane presenta la nuova flotta green, 300 nuovi mezzi per lettere e pacchi, il servizio - (Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 Poste Italiane, 300 nuovi mezzi green per la consegna di lettere e pacchi. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Nuova Centrale Green Posto