Leo è fatto così. Due giorni dopo aver vinto il titolo di Formula 2 è al settimo cielo, ma pensa «ci sono alcune cose che avrei potuto fare meglio, però anche gli errori fanno parte del gioco». Leonardo Fornaroli, 21 anni oggi, è un perfezionista che parla già come un professionista anche se il bello deve ancora cominciare. Dopo aver vinto Formula 3 e Formula 2 in due anni di fila si sente pronto al grande salto che farà come test driver della McLaren in F1, ieri l'annuncio. «Loro hanno un bel programma racing con Indy e Wec, ma io sarò focalizzato sulla F1. Ho già incontrato sia Andrea Stella che Alessandro Alunni Bravi che hanno già cominciato a darmi dei consigli da seguire in pista e fuori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una McLaren per Leo, il piccolo Senna che guida come Prost