Una grande festa dello sport motoristico per celebrare i trionfi della Giarre Corse

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuderia Giarre Corse annuncia l’appuntamento ufficiale con “Città dei motori da competizione giarresi”, un evento dedicato al mondo del motorsport ionico e alla celebrazione dei prestigiosi risultati ottenuti nel 2025. La manifestazione si terrà domenica 7 dicembre, dalle ore 9.00, nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

grande festa sport motoristicoUna grande festa dello sport motoristico per celebrare i trionfi della Giarre Corse - In piazza saranno esposte numerose autovetture della Scuderia, dalle utilitarie alle auto da competizione, dalle vetture sportive fino ai prototipi, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi d ... Segnala cataniatoday.it

La grande festa dello sport per i giovani: dal calcio al judo - La città ha celebrato la fine dell’anno scolastico con una grande festa dello sport che ha coinvolto centoquaranta bambini e bambine della scuola elementare primaria P. Riporta lanazione.it

Sport: Anzil, "Baja Stella" evento motoristico giovane ma giÃ grande - "Il Baja dello Stella Ã¨ un evento giovane ma giÃ grande, che alla sua seconda edizione porta in Friuli Venezia Giulia il meglio del motorsport e un pubblico proveniente da ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Sport Motoristico