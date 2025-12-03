Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 3 dicembre, con una nuova puntata di Una Giornata Particolare, il programma dedicato ai grandi eventi della storia, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 3 dicembre 2025. La puntata di stasera è intitolata Il rogo di Giordano Bruno. È il 17 febbraio 1600 e a Roma si celebra il primo Giubileo del nuovo secolo. Centinaia di migliaia di pellegrini si riversano in città alla ricerca del perdono, ma un uomo sventurato sta per affrontare la morte tra le fiamme. Per tutta la vita ha rivolto lo sguardo verso l’alto: ha scrutato l’immensità del cielo, intuito l’esistenza di infiniti mondi e rivelato che l’universo non ha confini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare ripercorre il rogo di Giordano Bruno