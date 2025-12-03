Una Ferrari al testimone sacchi pieni di soldi agli sposi | così fu il matrimonio Mazzarella-Giuliano

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno degli indagati nell'inchiesta sui Licciardi, intercettato, ricorda il matrimonio tra Marianna Giuliano e Michele Mazzarella, che sancì anche l'alleanza tra i due clan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ferrari testimone sacchi pieniUna Ferrari al testimone, sacchi pieni di soldi agli sposi: così fu il matrimonio Mazzarella-Giuliano - Uno degli indagati nell'inchiesta sui Licciardi, intercettato, ricorda il matrimonio tra Marianna Giuliano e Michele Mazzarella, che sancì anche l'alleanza ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Testimone Sacchi Pieni