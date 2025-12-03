Un viaggio tra sogno e realtà | Lo Schiaccianoci della Fondazione Egri in scena a Torino

Il capolavoro natalizio per eccellenza, "Lo Schiaccianoci", rivive a Torino in una versione coreografica che ne esplora le sfumature più profonde e attuali. La Fondazione Egri - Centro di Rilevante Interesse per la Danza presenta il balletto sabato 6 dicembre alle ore 16:30. L'opera, basata sulla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Un viaggio tra sogno e realtà: Lo Schiaccianoci della Fondazione Egri in scena a Torino

Argomenti simili trattati di recente

Basket: Gallinari si ritira: E' stato un viaggio incredibile'. Post sui canali social: 'Ho realizzato un sogno'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ciao ragazzi, mi chiamo Tommaso, e devo raccontarvi un viaggio da sogno. Mi sono laureato da poco e ho deciso di farmi un regalo, ossia un tour negli Stati Uniti all’insegna del basket NBA, col mio amico del cuore. Varie tappe, tenendo per ultima quella dell Vai su X

Lo Schiaccianoci, con gli studenti del Progetto “Teatri in Viaggio” ad Arezzo, Firenze e Figline - Arezzo, 5 novembre 2025 – Sarà la fiaba in prosa ispirata alla storia del più famoso “Schiaccianoci”, con le musiche di Cajkovskij, ad andare in scena al Teatro Petrarca di Arezzo (7 e 10 novembre ... Scrive lanazione.it