Un viaggio tra sogno e realtà | Lo Schiaccianoci della Fondazione Egri in scena a Torino

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capolavoro natalizio per eccellenza, "Lo Schiaccianoci", rivive a Torino in una versione coreografica che ne esplora le sfumature più profonde e attuali. La Fondazione Egri - Centro di Rilevante Interesse per la Danza presenta il balletto sabato 6 dicembre alle ore 16:30. L'opera, basata sulla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

