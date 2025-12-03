Un viaggio nel regno delle bollicine arriva la degustazione di pregiati Franciacorta
Giovedì 11 dicembre, al ristorante trattoria "Da Piseppo" di Civitella di Romagna, torna un nuovo appuntamento con le degustazioni, questa volta tutte a tema Franciacorta. Se si esclude la Champagne, infatti, nessun altro terroir nel mondo può vantare il livello qualitativo raggiunto dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VIAGGI NEL REGNO UNITO: REGOLE ETA PIÙ RIGIDE DA FEBBRAIO Dal prossimo febbraio il Regno Unito introdurrà controlli più severi per l’ottenimento dell’ETA, l’autorizzazione elettronica di viaggio necessaria ai cittadini di molti Paesi esenti da visto. La - facebook.com Vai su Facebook
"Un altro viaggio" arriva in teatro - Il primo spettacolo del nuovo anno, il quarto del cartellone "Un altro viaggio" proposto al teatro Andrea Camilleri di... Come scrive lanazione.it
Con Bollicine Max Giusti 'si stappa' e arriva a Milano - Entra con la parrucca e la voce di Alessandro Borghese, il cuoco televisivo, anticipando uno dei suoi numeri di maggior successo. Scrive ansa.it
Viaggio nel Regno Unito? Da oggi per andare a Londra serve un visto: ecco come ottenerlo - Organizzare un weekend a Londra, una fuga romantica a Edimburgo o un tour delle Highlands scozzesi non sarà più la stessa cosa. grazia.it scrive