Un viaggio nel regno delle bollicine arriva la degustazione di pregiati Franciacorta

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, al ristorante trattoria "Da Piseppo" di Civitella di Romagna, torna un nuovo appuntamento con le degustazioni, questa volta tutte a tema Franciacorta. Se si esclude la Champagne, infatti, nessun altro terroir nel mondo può vantare il livello qualitativo raggiunto dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

