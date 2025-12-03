Un uomo sopra la legge | tutto quello che c’è da sapere sul film

Un uomo sopra la legge: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un uomo sopra la legge (The Marksman), film del 2021 diretto da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che decide di aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana. Nel cast anche Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’ex cecchino scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam Jim Hanson vive lungo il confine tra Arizona e Messico, segnalando tentativi di attraversamento illegale. 🔗 Leggi su Tpi.it

