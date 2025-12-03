Un uomo sopra la legge | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo sopra la legge: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un uomo sopra la legge (The Marksman), film del 2021 diretto da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che decide di aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana. Nel cast anche Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’ex cecchino scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam Jim Hanson vive lungo il confine tra Arizona e Messico, segnalando tentativi di attraversamento illegale. 🔗 Leggi su Tpi.it

un uomo sopra la legge tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - Un uomo sopra la legge: tutto quello che c’è da sapere sul film

Contenuti che potrebbero interessarti

uomo sopra legge tuttoRAI 2 * “UN UOMO SOPRA LA LEGGE” – 03/12 (21.20) : «LIAM NEESON EX MARINE PROTEGGE BAMBINO MESSICANO, FUGA DAL CARTELLO DELLA DROGA VERSO CHICAGO» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// È Liam Neeson il protagonista del film d’azione “Un uomo sopra la legge”, diretto da Robert Lorenz, in o ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

uomo sopra legge tuttoUn uomo sopra la legge, film su Rai2: trama, attori e cast - Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Un uomo sopra la legge. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomo Sopra Legge Tutto