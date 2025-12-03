Un uomo sopra la legge | tutto quello che c’è da sapere sul film
Un uomo sopra la legge: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un uomo sopra la legge (The Marksman), film del 2021 diretto da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che decide di aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana. Nel cast anche Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’ex cecchino scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam Jim Hanson vive lungo il confine tra Arizona e Messico, segnalando tentativi di attraversamento illegale. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alle 21.20 "Un uomo sopra la legge" di Robert Lorenz con Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz | Jim, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un momento difficile. A complicare la situazione, arrivano nella Vai su Facebook
RAI 2 * “UN UOMO SOPRA LA LEGGE” – 03/12 (21.20) : «LIAM NEESON EX MARINE PROTEGGE BAMBINO MESSICANO, FUGA DAL CARTELLO DELLA DROGA VERSO CHICAGO» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// È Liam Neeson il protagonista del film d’azione “Un uomo sopra la legge”, diretto da Robert Lorenz, in o ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive
Un uomo sopra la legge, film su Rai2: trama, attori e cast - Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Un uomo sopra la legge. msn.com scrive