Tempo di lettura: 3 minuti Workshop partecipativi oggi mercoledì 3 dicembre a Caiazzo e domani giovedì 4 dicembre ad Alife per illustrare e presentare I bandi che il GAL Alto Casertano promuoverà nelle prossime settimane per garantire nuove opportunità di sviluppo e crescita per le imprese, i cittadini e l’intero territorio a nord di Terra di Lavoro. Una due giorni per svelare le opportunità in favore di operatori economici e comuni ed attori istituzionali locali dell’Alto Casertano che il Gruppo di Animazione Locale è pronto a mettere in campo nell’ambito del Progetto Complesso “Un Turismo Smart per riscoprire l’Alto Casertano”, il programma di misure ed interventi finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Campania 20232027 – Intervento SRG06, che saranno realizzati nel prossimo quinquennio dal Gruppo di Azione Locale “Alto Casertano” in attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL) 20232027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it