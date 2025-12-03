Un sinistro stradale svela il furto di un monopattino rubato a Frosinone
Un'efficace collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Frosinone ha portato al recupero di un monopattino elettrico rubato e alla contestuale identificazione di un giovane irregolare sul territorio nazionale. La svolta nelle indagini è arrivata grazie a un incidente stradale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
