E’ disponibile il trailer italiano di Un semplice incidente, il film di Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Reduce dal trionfo ai Gotham Awards, dove ha portato casa i premi per il Miglior Film Internazionale, la Miglior Regia e la Miglior Sceneggiatura ( qui tutti i premi ), ma anche dalla condanna al suo regista Jafar Panahi in Iran con l’accusa di propaganda contro il regime, il film Un semplice incidente si è mostrato quest’oggi attraverso il primo trailer italiano. Guardate il trailer italiano di Un semplice incidente Tutto su Un semplice incidente. Girato clandestinamente, senza il permesso ufficiale delle autorità iraniane, il film conferma l’impegno di Panahi a difendere l’integrità artistica e l’indipendenza creativa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Un semplice incidente | Il trailer del film di Jafar Panahi

Il film " ? ? Yak ta?adof-e sade" ("Un semplice incidente") diretto da Jafar Panahi sarà proiettato in lingua originale (persiano) con sottotitoli in italiano al Teatro Cinema Italia mercoledì 3 dicembre alle 21:00 #versioneoriginale #linguaoriginale #o - facebook.com Vai su Facebook

“Un semplice incidente” di Panahi, giallo dell’anima - Palma d’oro al Festival di Cannes 2025, il film diventa parabola universale in cui un uomo è messo di fronte a un bivio: seguire l’istinto della vendetta o rispondere al male con il perdono? Lo riporta romasette.it

Un semplice incidente - Ci fa riflettere su cosa saremmo disposti a fare per vendricarci. mymovies.it scrive

? una fotografia spietata e durissima sulla societ - Rashid è in auto con la moglie incinta e la figlioletta. mymovies.it scrive

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes - Sta per uscire al cinema in America il nuovo film di Jafar Panahi, Un semplice incidente, una storia morale cruda e appassionante, premiata con la Palma d'Oro a Cannes. Scrive comingsoon.it

“Un semplice incidente” del coraggioso Jafar Panahi: un film bello, in bilico tra fanatismo religioso e gioia di vivere - Il regista iraniano, straordinario anche per il suo coraggio civile, sfida gli occhiuti guardiani della rivoluzione. Da notizie.tiscali.it

Il film: “Un semplice incidente”, un complicato dilemma morale - Se in Lo specchio (1997) credeva che il cinema mostrasse sempre la verità della vita e quindi avesse un suo statuo morale positivo, tutto è cambiato con Gli o ... Scrive toscanaoggi.it