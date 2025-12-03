Un nuovo modello di ristorazione nel cuore di Milano: ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive e Accademia Niko Romito, apre il suo primo ristorante nel centro del capoluogo lombardo, in via Molino delle Armi 51, zona Ticinese. A partire da oggi, mercoledì 3 dicembre, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo sarà possibile gustare un menu dolce e salato in un ambiente dinamico, informale e accogliente, pensato per chi vive con ritmi veloci, ma non vuole rinunciare alla qualità. Si tratta di un modello di ristorazione unico nel suo genere: nato nel 2018 da un’idea dello chef Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica la creatività e la tecnica di un cuoco italiano simbolo di ricerca e sensibilità gastronomica a una serie di proposte diventante iconiche: il pollo fritto intero, croccante fuori e morbido all’interno, il toast che celebra un classico della tradizione, le bombe dolci e salate, le polpette e le fragranti focacce farcite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un ’rifornimento’ stellato. ALT Stazione del Gusto apre nel cuore di Milano