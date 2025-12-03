Un ’rifornimento’ stellato ALT Stazione del Gusto apre nel cuore di Milano
Un nuovo modello di ristorazione nel cuore di Milano: ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive e Accademia Niko Romito, apre il suo primo ristorante nel centro del capoluogo lombardo, in via Molino delle Armi 51, zona Ticinese. A partire da oggi, mercoledì 3 dicembre, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo sarà possibile gustare un menu dolce e salato in un ambiente dinamico, informale e accogliente, pensato per chi vive con ritmi veloci, ma non vuole rinunciare alla qualità. Si tratta di un modello di ristorazione unico nel suo genere: nato nel 2018 da un’idea dello chef Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica la creatività e la tecnica di un cuoco italiano simbolo di ricerca e sensibilità gastronomica a una serie di proposte diventante iconiche: il pollo fritto intero, croccante fuori e morbido all’interno, il toast che celebra un classico della tradizione, le bombe dolci e salate, le polpette e le fragranti focacce farcite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alla stazione di servizio di Ostia apre Alt, rosticceria dello chef stellato Niko Romito - Nella rosticceria e tavola calda dello chef tre stelle Michelin si potrà fare colazione, fare uno spuntino, pranzare e ... Come scrive fanpage.it
ALT Stazione del Gusto: apre a Ostia il nuovo store di Enilive - Apre a Ostia, nella storica stazione di servizio in Piazzale della Posta, il nuovo store ALT Stazione del Gusto, una collaborazione di Enilive con Accademia Niko Romito. Si legge su quotidiano.net
Roma, all'Eur si lavora al cantiere di «Alt Stazione del Gusto» di Niko Romito. Terzo locale dello chef stellato nella Capitale - La celebre insegna «Alt» (del progetto di ristorazione dello chef Niko Romito, 3 stelle Michelin) ancora non c’è, ma chi passa per viale America, quando arriva al civico 270, si ferma lo stesso. roma.corriere.it scrive
VIDEO | La storica stazione di servizio diventa “ALT”. A Roma il primo ristorante di Accademia Niko Romito in collaborazione con Eni - Nella storica stazione di servizio Eni di viale America, all’Eur, apre il primo “ALT Stazione del Gusto” di Roma. Scrive romatoday.it
Smart mobility, la ricarica è gourmet alla Stazione del Gusto di Enilive e Niko Romito: a Roma il primo punto - È il menù di “ALT Stazione del Gusto”, ristorante che porta la firma dello chef stellato Niko Romito e che per la prima volta apre, a Roma, in una stazione Enilive. Segnala ilmessaggero.it
Enilive e Niko Romito inaugurano a Ostia Alt Stazione del Gusto - Enilive inaugura a Ostia, nella storica stazione di servizio Eni in Piazzale della Posta, Alt Stazione del Gusto, in collaborazione con Accademia Niko Romito. Scrive ansa.it