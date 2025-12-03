Il Premio Tg Poste merita attenzione perché introduce un metodo raro: niente retorica sui giovani, niente indulgenze, solo valutazione del lavoro. La giuria ha scelto Bianca Michelangeli, 29 anni, per un servizio sul divario digitale che racconta tre generazioni senza semplificazioni e mostra come gli strumenti di Poste Italiane incidano davvero sulla vita quotidiana. La borsa di studio alla London School of Journalism e l’esperienza nell’area Comunicazione del Gruppo non sono premi simbolici, ma passaggi professionali utili e concreti. È un modello lineare, replicabile, che manda un messaggio chiaro: non serve presentarsi come “generazione”, basta portare un lavoro solido. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un premio da studiare