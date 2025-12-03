Un posto al sole spoiler Alberto sceglie il sostituto di Raffaele e sorprende durante la riunione condominiale

anticipazioni e colpi di scena in un posto al sole per la settimana dal 8 al 12 dicembre. La soap opera italiana Un Posto al Sole prosegue con importanti sviluppi che coinvolgono i personaggi principali e le dinamiche interne a Palazzo Palladini. Tra questi, l'addio di Raffaele alla portineria e la scelta del suo successore da parte di Alberto Palladini rappresentano un momento chiave. La settimana porterà anche a nuovi scontri e riavvicinamenti tra i protagonisti, sottolineando le tensioni e le relazioni che si approfondiscono nel corso della narrazione.

